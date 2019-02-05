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    Главная / Торги / Поставка насосного оборудования Value

    Поставка насосного оборудования Value

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.02.2019 20:0005.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83446Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83446

    Наименование закупки

    Поставка насосного оборудования Value

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 07:52

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насосного оборудования Value

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    05.02.2019 20:00 GMT +305.02.2019 20:0005.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83446Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосного оборудования Value

    Начальная цена

    49 320,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинское ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» Место нахождения: 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Мира пр-кт, 2б/5, 311 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия поставки: 1. В стоимость товара должны быть включены (отдельно не оплачиваются) все транспортные расходы и расходы на тару и упаковку. 2. При наличии НДС, цены указываются без НДС, а затем НДС накручивается «сверху». 3. В коммерческом предложении обязательно должен быть указан срок поставки. 4. Компания ООО «Газпром трансгаз Томск» осуществляет оплату товара в месяце, следующим за месяцем получения продукции на склад. Допускаются аналоги. Возможно увеличение заказа до кратности упаковки. Интересующую Вас информацию, связанную с предоставлением коммерческого предложения вы можете получить у специалиста филиала Болдырева Алексея Николаевича тел. 8 (4242) 49-17-23. a.boldyrev@gtt.gazprom.ru

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коллектор манометрический Value VMG-2-R134a"

    Кол-во: 5.000

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