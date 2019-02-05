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Наименование закупки
Поставка насосного оборудования Value
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
30.01.2019 07:52
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосного оборудования Value
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.02.2019 20:00 GMT +305.02.2019 20:0005.02.2019 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83446Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосного оборудования Value
Начальная цена
49 320,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинское ЛПУМТ ООО «Газпром трансгаз Томск» Место нахождения: 693012, Сахалинская обл., г. Южно-Сахалинск, Мира пр-кт, 2б/5, 311 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Условия поставки: 1. В стоимость товара должны быть включены (отдельно не оплачиваются) все транспортные расходы и расходы на тару и упаковку. 2. При наличии НДС, цены указываются без НДС, а затем НДС накручивается «сверху». 3. В коммерческом предложении обязательно должен быть указан срок поставки. 4. Компания ООО «Газпром трансгаз Томск» осуществляет оплату товара в месяце, следующим за месяцем получения продукции на склад. Допускаются аналоги. Возможно увеличение заказа до кратности упаковки. Интересующую Вас информацию, связанную с предоставлением коммерческого предложения вы можете получить у специалиста филиала Болдырева Алексея Николаевича тел. 8 (4242) 49-17-23. a.boldyrev@gtt.gazprom.ru
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 5.000