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    Главная / Торги / Поставка МТР (Клапан КЭО)

    Поставка МТР (Клапан КЭО)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 07:0004.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83439Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83439

    Наименование закупки

    Поставка МТР (Клапан КЭО)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 07:09

    Документация процедуры

    Техническое_задание_КЭО.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-31

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    A.Stovba@ygd.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стовба Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР (Клапан КЭО)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 07:00 GMT +304.02.2019 07:0004.02.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83439Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР (Клапан КЭО)

    Начальная цена

    146 100,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО, г. Новый Уренгой Западная промзона, Участок материально-технического снабжения и комплектации филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектации».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    статья «Капитальное строительство» а) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры.» (пункт включается в текст Договора, если указана статья платежного баланса «МТР на технологические нужды и капитальный ремонт», а Поставщик не является субъектом малого и среднего предпринимательства); б) «Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом в течение 30 календарных дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12.» (пункт включается в текст Договора, если Поставщик является субъектом малого и среднего предпринимательства).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан электромагнитный стальной КЭО 03/10/050/411 c ЭВ 05/DС/024/3 Ду3ММ Ру1.0МПа"

    Кол-во: 3.000

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