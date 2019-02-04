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    Главная / Торги / Право заключения договора по оказанию услуг технического диагностирования емкостей, трубопроводов, обследования строительных конструкций для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Право заключения договора по оказанию услуг технического диагностирования емкостей, трубопроводов, обследования строительных конструкций для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 06:0004.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83437Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83437

    Наименование закупки

    Право заключения договора по оказанию услуг технического диагностирования емкостей, трубопроводов, обследования строительных конструкций для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 06:30

    Документация процедуры

    Договор_по_емкостям,трубопроводов,зданий.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Право заключения договора по оказанию услуг технического диагностирования емкостей, трубопроводов, обследования строительных конструкций для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 06:00 GMT +304.02.2019 06:0004.02.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83437Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора по оказанию услуг технического диагностирования емкостей, трубопроводов, обследования строительных конструкций для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Производственная база Северо-Останинского нефтяного месторождения Парабельского района Томской областиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое диагностирование подземной емкости дренажной V=12.5М³/ составление дубликата паспорта"

    Кол-во: 1.000

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