Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчёты за товар, производятся в порядке перевода денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА: предварительная оплата в размере 50 % от стоимости товара в течение 15 календарных дней с момента подписания договора поставки обеими сторонами, оставшуюся сумму в размере 50 % ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет в течение 15 календарных дней с момента фактического принятия товара