Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Приборы КИП

    Приборы КИП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.02.2019 15:0010.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83436Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83436

    Наименование закупки

    Приборы КИП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 05:03

    Документация процедуры

    Поставка_приборы_КИП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое Акционерное Общество "Камчатгазпром"
    Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"

    Юридический адрес

    683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19

    Почтовый адрес

    683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5

    Контактный телефон

    +7 4152 24-10-04 доб. 9

    Факс

    +7 4152 24-10-09 доб. 6

    Адрес электронной почты

    voroncova@gazprom.kamchatka.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крутиков Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приборы КИП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.02.2019 15:00 GMT +310.02.2019 15:0010.02.2019 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83436Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы КИП

    Начальная цена

    429 800,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Топоркова 8/5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчёты за товар, производятся в порядке перевода денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА: предварительная оплата в размере 50 % от стоимости товара в течение 15 календарных дней с момента подписания договора поставки обеими сторонами, оставшуюся сумму в размере 50 % ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет в течение 15 календарных дней с момента фактического принятия товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Камчатгазпром"
    Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"

    Адрес местонахождения

    683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19

    683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль ввода/вывода Овен МВ110-224.16Д"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 264212
    Устройства пожарно-охранные
    Устройства пожарно-охранные
    264212
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 73985
    24-18 Стрижов блок ДУ
    24-18 Стрижов блок ДУ
    73985
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 13:00(GMT+03:00)
    230 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 73764
    88-18 Стрижов блок ДУ
    88-18 Стрижов блок ДУ
    73764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    167 320
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить