Поставка комплексов герметизирующего оборудования 1КГОМ

"Позиция 1" "Устройство герметизирующее Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный 1КГОМ основание 1КГОМ.100-1ШТ/ вставка №3 1КГОМ.4001ШТ/ втулка опорная для вставки № 3 КГОМ.439-01-2ШТ/ уплотнение для вставки № 3 1КГОМ.429-01П-21ШТ/ уплотнение для вставки № 3 1КГОМ.430-21ШТ/ шайба для вставки № 3 КГОМ.433-01-2ШТ/ манжета для вставки № 3 КГОМ.434-01-50ШТ/ кольцо для вставки № 3 150-155-36-2ШТ/ вставка № 4 1КГОМ.500-01-1ШТ/ манжета для вставки № 4 1КГОМ 502-01-10ШТ/ обойма для вставки № 4 1КГОМ.501-01-2ШТ/ вставка № 4 1КГОМ.500-04-1ШТ/ манжета для вставки № 4 1КГОМ 502-04-2ШТ/ обойма для вставки № 4 1КГОМ.501-04-1ШТ/ контейнер КГОМ.700-1ШТ/ комплект крепежных деталей-1ШТ"

Кол-во: 2.000