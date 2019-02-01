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    Главная / Торги / Поставка комплексов герметизирующего оборудования 1КГОМ

    Поставка комплексов герметизирующего оборудования 1КГОМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83424Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83424

    Наименование закупки

    Поставка комплексов герметизирующего оборудования 1КГОМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 17:25

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_через_ЭТП_ГПБ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплексов герметизирующего оборудования 1КГОМ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 00:00 GMT +301.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83424Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплексов герметизирующего оборудования 1КГОМ

    Начальная цена

    499 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Российская Федерация , 629740, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ , пос. Ямбург, ПромзонаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставляемого Товара по настоящему договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство герметизирующее Комплекс герметизирующего оборудования модернизированный 1КГОМ основание 1КГОМ.100-1ШТ/ вставка №3 1КГОМ.4001ШТ/ втулка опорная для вставки № 3 КГОМ.439-01-2ШТ/ уплотнение для вставки № 3 1КГОМ.429-01П-21ШТ/ уплотнение для вставки № 3 1КГОМ.430-21ШТ/ шайба для вставки № 3 КГОМ.433-01-2ШТ/ манжета для вставки № 3 КГОМ.434-01-50ШТ/ кольцо для вставки № 3 150-155-36-2ШТ/ вставка № 4 1КГОМ.500-01-1ШТ/ манжета для вставки № 4 1КГОМ 502-01-10ШТ/ обойма для вставки № 4 1КГОМ.501-01-2ШТ/ вставка № 4 1КГОМ.500-04-1ШТ/ манжета для вставки № 4 1КГОМ 502-04-2ШТ/ обойма для вставки № 4 1КГОМ.501-04-1ШТ/ контейнер КГОМ.700-1ШТ/ комплект крепежных деталей-1ШТ"

    Кол-во: 2.000

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