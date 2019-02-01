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Наименование закупки
Поставка измерительных приборов для ИТЦ и аккумуляторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 17:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
Почтовый адрес
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Контактный телефон
+7 8722 51-95-54
Факс
+7 8722 51-99-54
Адрес электронной почты
emirbekov@dgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Эмирбеков Гюль-Магомед Алимирзоевич
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка измерительных приборов для ИТЦ и аккумуляторов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 00:00 GMT +301.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83418Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка измерительных приборов для ИТЦ и аккумуляторов
Начальная цена
139 464,03
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, г. КаспийскРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расходы по доставке несет Поставщик. Оплата в течении 30 календарных дней после подписания Покупателем товарной накладной ТОРГ-12.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
Адрес местонахождения
367030, РЕСП ДАГЕСТАН, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, СТР 13,
367030, РЕСП ДАГЕСТАН05, Г МАХАЧКАЛА, ТУП 3-Й ХАДЖИ БУЛАЧА, ДОМ 13
Кол-во: 40.000