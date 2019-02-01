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Наименование закупки
Поставка МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M426dw
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 15:55
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Почтовый адрес
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Контактный телефон
+7 831 276-86-12
Факс
+7 831 276-73-54
Адрес электронной почты
natknn@list.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M426dw
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 00:00 GMT +301.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83407Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МФУ лазерный HP LaserJet Pro RU M426dw
Начальная цена
27 860,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603035, Нижний Новгород, ул. Чаадаева 2БРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка в течение 10 дней с момента заключения контракта, оплата в течение 10 дней с момента поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "НИЖЕГОРОДСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ", ГБПОУ "НАТК"
Адрес местонахождения
603035, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Чаадаева, 2Б
Кол-во: 1.000