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Наименование закупки
поставка для офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 15:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Почтовый адрес
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Контактный телефон
+7 812 646-13-00 доб. 19149
Факс
+7 812 646-13-00
Адрес электронной почты
v.kadilin@gazenergocom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кадилин Виктор Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 12:00 GMT +304.02.2019 12:0004.02.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83395Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка для офисной техники
Начальная цена
96 440,70
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2, литера А помещение 11 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течении 30 календарных дней, после подписания ТОРГ 12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром энергохолдинг"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром энергохолдинг"
Адрес местонахождения
197198, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Добролюбова, дом 16,корпус 2 литера А, помещение 11
Кол-во: 10.000