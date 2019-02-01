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    Главная / Торги / Продукты питания для ЦГРД Радуга

    Продукты питания для ЦГРД Радуга

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83385Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83385

    Наименование закупки

    Продукты питания для ЦГРД Радуга

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 15:47

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Продукты питания для ЦГРД Радуга

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 00:00 GMT +301.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83385Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукты питания для ЦГРД Радуга

    Начальная цена

    499 975,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, г. Валдай проспект Комсомольский, д.8аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента полной поставки. Доставка 1 раз в неделю по заявке в течении 3 месяцев включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб из пшеничной муки "Рябинушка" 400г"

    Кол-во: 398.000

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