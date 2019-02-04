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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

    Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 08:0004.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83384Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83384

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.01.2019 08:35

    Документация процедуры

    Тех._зад._холод._оборуд..docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 08:00 GMT +304.02.2019 08:0004.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83384Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию холодильного оборудования ГБУДО ДСООЦ «Лазурный»

    Начальная цена

    55 966,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание холодильного оборудования - холодильных установок"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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