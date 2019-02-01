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Наименование закупки
Закупка промышленных газов 223 ФЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 13:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Почтовый адрес
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Контактный телефон
+7 83147 7-37-22
Факс
--
Адрес электронной почты
aktt@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коннов Петр Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка промышленных газов 223 ФЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 08:00 GMT +301.02.2019 08:0001.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83366Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка промышленных газов 223 ФЗ
Начальная цена
19 154,22
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара. Поставка товара осуществляется по требованию заказчика в течение 3 дней с момента подачи заявки. Стоимость доставки осуществляется за счет средств поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ АКТТ
Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ
Адрес местонахождения
607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6
Кол-во: 10.000