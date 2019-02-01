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    Главная / Торги / Закупка промышленных газов 223 ФЗ

    Закупка промышленных газов 223 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 08:0001.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83366Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83366

    Наименование закупки

    Закупка промышленных газов 223 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 13:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка промышленных газов 223 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 08:00 GMT +301.02.2019 08:0001.02.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83366Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка промышленных газов 223 ФЗ

    Начальная цена

    19 154,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 10 рабочих дней с момента поставки товара. Поставка товара осуществляется по требованию заказчика в течение 3 дней с момента подачи заявки. Стоимость доставки осуществляется за счет средств поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Смесь газовая К20 (СО2+Ar) 40л/6.1м3 сварочная ТУ 2114-004-00204760-99"

    Кол-во: 10.000

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