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Наименование закупки
Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 13:24
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Контактный телефон
+7 812 455-12-00
Факс
+7 812 455-10-32
Адрес электронной почты
ltg@spb.ltg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шафранский Андрей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 10:00 GMT +301.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83359Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019
Начальная цена
491 591,31
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Смоленская область, Смоленская область, Смоленский р-н, д. Дивасы, КС "Смоленская"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б
Кол-во: 259.300