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    Главная / Торги / Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019

    Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83359Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83359

    Наименование закупки

    Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 13:24

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2019.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 10:00 GMT +301.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83359Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стеновых панелей для Смоленского ЛПУ КР 2019

    Начальная цена

    491 591,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Смоленская область, Смоленская область, Смоленский р-н, д. Дивасы, КС "Смоленская"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Панель стеновая трехслойный сэндвич МП ТСП 150ММ оцинкованный профлист марки С 18, уплотнитель минеральная вата плотность 120г/м.куб. конструкция замка Z-lock RAL 9002, утеплитель ГОСТ 32603-2012"

    Кол-во: 259.300

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