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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Хозяйственные товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 13:39
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1
Почтовый адрес
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1
Контактный телефон
+7 495 777-33-86
Факс
+7 495 777-33-86
Адрес электронной почты
iv@abservisiz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Хозяйственные товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 00:00 GMT +301.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83342Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хозяйственные товары
Начальная цена
15 853,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 115162, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ЛЕСТЕВА, 8, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% оплата после доставки и выставления счета в течении 5 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО Арктик Билдинг Сервисиз
Все закупки и тендеры АО Арктик Билдинг Сервисиз
Адрес местонахождения
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1
Кол-во: 3.000