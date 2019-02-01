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Наименование закупки
Поставка знаков опасности и номеров ООН для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 12:35
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка знаков опасности и номеров ООН для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 10:00 GMT +301.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83336Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка знаков опасности и номеров ООН для Сургутского филиала ООО "Газпромтранс"
Начальная цена
413 580,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Сургутский филиал ООО "Газпромтранс" 628418, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г.Сургут, ул. Островского, 16. Реквизиты отгрузки: Сургутский р-н ст. Промышленная, пос. Солнечный.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течение не более 30 (тридцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Стоимость транспортных расходов входят в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1500.000