Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

оплата поставленной продукции производится в срок не более 30 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры; стоимость тары и транспортных расходов должна быть включена в цену продукции;