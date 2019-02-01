Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ

    Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83330Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83330

    Наименование закупки

    Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 13:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 00:00 GMT +301.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83330Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ

    Начальная цена

    436 480,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460511, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, п/о п. Каргала, 30-й км., Оренбургский ГПЗ 460512, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, Дзержинский район. п. Каргала, Оренбургский ГЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата поставленной продукции производится в срок не более 30 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры; стоимость тары и транспортных расходов должна быть включена в цену продукции;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный ГОСТ Р 55878-2013"

    Кол-во: 128.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 78655
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    78655
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    545 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 78722
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    Поставка этилового технического спирта для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    78722
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    470 580
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 83288
    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)
    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)
    83288
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    204 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить