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Наименование закупки
Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 13:04
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 00:00 GMT +301.02.2019 00:0001.02.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83330Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спирта этилового для Оренбургских ГПЗ и ГЗ
Начальная цена
436 480,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460511, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, п/о п. Каргала, 30-й км., Оренбургский ГПЗ 460512, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Оренбург, Дзержинский район. п. Каргала, Оренбургский ГЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата поставленной продукции производится в срок не более 30 календарных дней по договору (отдельному этапу договора) со дня исполнения обязательств по договору (отдельному этапу договора), согласно подписанной Сторонами товарной накладной формы №ТОРГ-12, при условии наличия надлежаще оформленного счета-фактуры; стоимость тары и транспортных расходов должна быть включена в цену продукции;
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 128.000