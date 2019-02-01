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    Главная / Торги / Поставка материалов марки КМЦ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Поставка материалов марки КМЦ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83328Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83328

    Наименование закупки

    Поставка материалов марки КМЦ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 11:35

    Документация процедуры

    Приложение_№_2_к_Договору.docx

    Договор.docx

    Приложение_№_1_к_Договору.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край, Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов марки КМЦ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 10:00 GMT +301.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83328Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов марки КМЦ для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН

    Начальная цена

    327 528,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край,Московская область, Российская Федерация, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Рыздвяный. Российская Федерация, 141101, Московская область, г. ЩелковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость транспортных услуг по доставки МТР грузополучателю включена в цену МТР. В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата в течение 30 дней с момента поставки и предоставления документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата в течение 60 дней с момента поставки и предоставления документов. Доставка силами поставщика в адрес филиалов ООО "Газпром ПХГ".

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Карбоксиметилцеллюлоза модифицированная Полицелл КМЦ 9Н"

    Кол-во: 0.400

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