Подписка на периодическое печатное издание - газету «Спорт-Экспресс» за март-июнь 2019 г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставка осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения печатного издания на склад Поставщика. Расчёт производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 15 рабочих дней после получения счета.