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Наименование закупки
Подписка на периодическое печатное издание - газету «Спорт-Экспресс» за март-июнь 2019 г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 10:20
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВАРВАРСКАЯ, ДОМ 3
Почтовый адрес
603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, 3
Контактный телефон
+7 831 439-15-77
Факс
+7 831 439-15-77
Адрес электронной почты
nngounb.adm@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Матюшкин Андрей Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Подписка на периодическое печатное издание - газету «Спорт-Экспресс» за март-июнь 2019 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 08:30 GMT +301.02.2019 08:3001.02.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83300Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подписка на периодическое печатное издание - газету «Спорт-Экспресс» за март-июнь 2019 г.
Начальная цена
407,48
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 603950, БОКС-63, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.3, комн.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения печатного издания на склад Поставщика. Расчёт производится в рублях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, ежемесячно по факту оказания услуг, в течение 15 рабочих дней после получения счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУК НО НГОУНБ
Все закупки и тендеры ГБУК НО НГОУНБ
Адрес местонахождения
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ ВАРВАРСКАЯ, ДОМ 3
603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, 3
Кол-во: 1.000