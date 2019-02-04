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    Главная / Торги / Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)

    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 09:0004.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83288Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83288

    Наименование закупки

    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 07:22

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_(самовывоз).xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 09:00 GMT +304.02.2019 09:0004.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83288Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спирта этилового технического (УСЛ 004)

    Начальная цена

    204 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, с. Миловка Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1.Расчеты за товар осуществляются в течение 30 (тридцати) для СМСП и 60 (шестидесяти) не для СМСП календарных дней с момента подписания Покупателем товарно-транспортных накладных и сопроводительных документов на товар в соответствии с п. 4.9 настоящего договора. Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента подписания товарной накладной по форме ТОРГ-12 (Приложение № 2) направляет Покупателю счет-фактуру. 2. Способ доставки - самовывоз.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный ГОСТ Р 55878-2013"

    Кол-во: 60.000

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