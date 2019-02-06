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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов

    Закупка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.02.2019 23:0006.02.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83287Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83287

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.01.2019 07:44

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.02.2019 23:00 GMT +306.02.2019 23:0006.02.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83287Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов

    Начальная цена

    437 956,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74, Киринское ГКМ Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки доставки - не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Договора Условия оплаты - в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очиститель Анакрол 763 для обезжиривания и очистки поверхностей аэрозоль ООО НПП "Сатурн" ТУ 2332-026-506866066-2014"

    Кол-во: 12.000

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