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Наименование закупки
Закупка строительных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 07:44
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глухов Андрей Михайлович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка строительных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
06.02.2019 23:00 GMT +306.02.2019 23:0006.02.2019 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83287Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка строительных материалов
Начальная цена
437 956,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинская область, Муниципальное образование «Городской округ Ногликский», Катанглийское участковое лесничество Ногликского лесничества – филиала ОГУ «Сахалинские лесничества», квартал 74, Киринское ГКМ Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сроки доставки - не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Договора Условия оплаты - в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Кол-во: 12.000