Условия договора

Условия оплаты и доставки

Сроки доставки - не позднее 90 (девяноста) календарных дней с даты подписания Договора Условия оплаты - в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Сторонами ТОРГ-12, при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры