Поставка воды питьевой для нужд Новосибирского ЛПУМГ на 2019 год

Условия договора

Условия оплаты и доставки

До конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур. Поставщик обязан доставить Продукцию до склада Грузополучателя по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 241.