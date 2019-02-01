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Наименование закупки
Поставка воды питьевой для нужд Новосибирского ЛПУМГ на 2019 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.01.2019 04:34
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой для нужд Новосибирского ЛПУМГ на 2019 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.02.2019 05:00 GMT +301.02.2019 05:0001.02.2019 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83278Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой для нужд Новосибирского ЛПУМГ на 2019 год
Начальная цена
72 882,20
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 241Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
До конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя на основании выставленных счетов-фактур. Поставщик обязан доставить Продукцию до склада Грузополучателя по адресу: 630126, г. Новосибирск, ул. Выборная, 241.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 500.000