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Наименование закупки
Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.03.2019 12:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83277Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ
Начальная цена
138 772,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТСиК 634024 г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная 13. Склад: Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 693000 Сахалинская обл. г. Южно-Сахалинск пр. Мира 2Б/5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
До конца месяца следующего за месяцем получения продукции на склад грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить продукцию до склада грузополучателя: Сахалинское ЛПУМТ "Газпром трансгаз Томск" 693000 Сахалинская обл. г. Южно-Сахалинск пр. Мира 2Б/5
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 8.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 5.000
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