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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83277Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83277

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.03.2019 12:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.04.2019 08:00 GMT +301.04.2019 08:0001.04.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83277Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для нужд Сахалинского ЛПУМТ

    Начальная цена

    138 772,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, ООО "Газпром трансгаз Томск" УМТСиК 634024 г. Томск, Речпорт грузовой, ул. Причальная 13. Склад: Сахалинское ЛПУМТ ООО "Газпром трансгаз Томск" 693000 Сахалинская обл. г. Южно-Сахалинск пр. Мира 2Б/5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    До конца месяца следующего за месяцем получения продукции на склад грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить продукцию до склада грузополучателя: Сахалинское ЛПУМТ "Газпром трансгаз Томск" 693000 Сахалинская обл. г. Южно-Сахалинск пр. Мира 2Б/5

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Септолете капсулы №30"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Cтимулятор регенерации тканей ПАНТЕНОЛ аэрозоль 58Г"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее АЦЦ 200 20ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Седативное средство НОВО-ПАССИТ 100МЛ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Дексаметазон раствор ампулы 4МГ/МЛ 1МЛ №10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Препарат Волювен (гидроксиэтилкрахмал) раствор для инъекций 6% 250МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Найз гель 50Г"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 8"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Лазолван раствор 100МЛ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 9"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак гель 5ПРОЦ 30Г"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 10"

    "Препарат аммиака раствор флакон 10ПРОЦ 40МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Нитроминт аэрозоль 180 доз"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой №80"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Средство адреномиметическое, стимулирующее альфа- и (альфа + бета)-адренорецепторы КСИЛЕН капли назальные 0.1ПРОЦ 10МЛ пластик"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 14"

    "Йод раствор спиртовой 5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Гексорал аэрозоль 02ПРОЦ 40МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 16"

    "Средство муколитическое и отхаркивающее Амбробене таблетки 30МГ 20ШТ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 17"

    "Средство адреномиметическое (бета-адреностимуляторы) БЕРОДУАЛ аэрозоль 10МЛ 200доз"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 18"

    "Анальгин 500МГ №10"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 19"

    "Средство противовирусное КАГОЦЕЛ 12МГ №10"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 20"

    "Кислота салициловая и ее производные ЦИТРАМОН П №10"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 21"

    "Нитросорбид таблетки 10мг №60"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 22"

    "Перекись водорода 3%ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 23"

    "Омепразол капсулы 20МГ №30"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 24"

    "Капли глазные и ушные НОРМАКС 0.3% 5МЛ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Но-шпа таблетки 40МГ флакон-дозатор №60 ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 27"

    "Хлорид натрия раствор для инъекций ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 28"

    "Пенталгин таблетки покрытые оболочкой №12 ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Препарат Церукал ампулы 2МЛ 10МГ №10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 30"

    "Cтимулятор регенерации тканей Декспантенол мазь 5ПРОЦ 25Г"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 31"

    "Парацетамол 500МГ №10"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 32"

    "Преднизолон ампулы 1МЛ 30МГ №3"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Ципрофлоксацин таблетка 500МГ 10шт"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 34"

    "Препарат гемостатического действия Этамзилат-Эском раствор для инъекций 12.5% 2МЛ №10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 35"

    "Амоксициллин таблетки 500МГ 20ШТ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 36"

    "Кислота аминокапроновая раствор д/инф 5% 100МЛ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 37"

    "Глюкоза раствор 5ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 38"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Диклофенак раствор для инъекций ампулы 75МГ 3МЛ №5 ОАО Хемофарм"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 39"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол таблетки 10МГ №20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 40"

    "Кларитин таблетки 10МГ №10"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 41"

    "Коринфар 10МГ №50"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 42"

    "Лазикс 2МЛ № 10 ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Мазь Левомеколь 40Г"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 44"

    "Лидокаин гидрохлорид 2ПРОЦ 2МЛ №10"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 45"

    "Препарат Лоперамид капсулы 2МГ №20"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 46"

    "Сульфат магния 25ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 47"

    "Мазь оксолиновая туба 10Г 0.25%"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 48"

    "Средство адреномиметическое Сальбутамол-Фармстандарт аэрозоль для ингаляций 25ГРАД ЦЕЛЬС 2 года ФСП ЛП-003899-111016 ОАО "Фармстандарт-Лексредства" Россия 100 мкг/доза, 200 доз"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 49"

    "Противодиарейное средство Смекта порошок 3Г №10"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 50"

    "Капли глазные и ушные СОФРАДЕКС 5МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 51"

    "Бальзам "Спасатель" 30Г"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 52"

    "Капли Стоптуссин 50МЛ флакон, ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 53"

    "Средство антисептическое Стрепсилс таблетки для рассасывания 24ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 54"

    "Препарат противоаллергический СУПРАСТИН 2ПРОЦ 1МЛ №5"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 55"

    "Средство антисептическое Фарингосепт таблетки для рассасывания 20ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 56"

    "Дезинтоксикационные средства ФИЛЬТРУМ-СТИ таблетки 400МГ №50"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 57"

    "Средство антацидное МААЛОКС 30пак/упак"

    Кол-во: 5.000

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