Условия договора

Условия оплаты и доставки

До конца месяца следующего за месяцем получения продукции на склад грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с двух сторон товарных накладных. Поставщик обязан доставить продукцию до склада грузополучателя: Сахалинское ЛПУМТ "Газпром трансгаз Томск" 693000 Сахалинская обл. г. Южно-Сахалинск пр. Мира 2Б/5