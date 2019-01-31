Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"

    Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 17:3031.01.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83276Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83276

    Наименование закупки

    Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 21:58

    Документация процедуры

    канц.товары.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "НОРЦИ"

    Юридический адрес

    603024, Нижегородская область, Нижний Новгород, , Невзоровых, 100

    Почтовый адрес

    603024, Нижегородская область, Нижний Новгород, , Невзоровых, 100

    Контактный телефон

    +7 831 421-16-51

    Факс

    +7 831 421-16-51

    Адрес электронной почты

    gbunorci@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Куртин Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 17:30 GMT +331.01.2019 17:3031.01.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83276Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"

    Начальная цена

    40 961,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 100Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка - в течение 10 дней с даты подписания контракта. Оплата - в течение 20 банковских дней с даты подписания товарной накладной. Поставка продукции в соответствии с технических заданием Заказчика. (см. прикрепленный файл).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "НОРЦИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "НОРЦИ"

    Адрес местонахождения

    603024, Нижегородская область, Нижний Новгород, , Невзоровых, 100

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тетрадь общая 96ЛИСТ бумвинил А5 на скрепке офсeт клетка"

    Кол-во: 35.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "ГАЗПРОМ ТРЕЙДИНГ"
    Ценовой запрос № 262773
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром трейдинг" в 2022 году
    262773
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    168 689
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить