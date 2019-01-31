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Наименование закупки
Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 21:58
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603024, Нижегородская область, Нижний Новгород, , Невзоровых, 100
Почтовый адрес
603024, Нижегородская область, Нижний Новгород, , Невзоровых, 100
Контактный телефон
+7 831 421-16-51
Факс
+7 831 421-16-51
Адрес электронной почты
gbunorci@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Куртин Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 17:30 GMT +331.01.2019 17:3031.01.2019 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83276Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка концелярских товаров и бумаги для нужд ГБУ "НОРЦИ"
Начальная цена
40 961,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 100Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка - в течение 10 дней с даты подписания контракта. Оплата - в течение 20 банковских дней с даты подписания товарной накладной. Поставка продукции в соответствии с технических заданием Заказчика. (см. прикрепленный файл).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "НОРЦИ"
Все закупки и тендеры ГБУ "НОРЦИ"
Адрес местонахождения
603024, Нижегородская область, Нижний Новгород, , Невзоровых, 100
Кол-во: 35.000