Условия договора

Тюменская область,Свердловская область, 628109, Тюменская область, Октябрьский район, г. Белоярский (для нужд Казымгазремонт) 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт) 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт) 628147 ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Хулимсунт, Сосьвинское ЛПУМГ Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

условия оплаты: в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 30 дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика