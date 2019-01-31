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Наименование закупки
Поставка смазок универсальных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 20:42
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Контактный телефон
+7 34675 6-57-59
Факс
+7 34675 6-57-02
Адрес электронной почты
U.Anikina@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Некрасова Наталья Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смазок универсальных
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 10:00 GMT +331.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83275Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смазок универсальных
Начальная цена
729 152,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область,Свердловская область, 628109, Тюменская область, Октябрьский район, г. Белоярский (для нужд Казымгазремонт) 624441 Свердловская область, г.Краснотурьинск, ул.Больничная, 39 (для нужд ПТУ Краснотурьинскгазремонт) 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт) 628147 ХМАО-Югра, Березовский район, п. Светлый 628145, ХМАО-Югра, Березовский район, п. Хулимсунт, Сосьвинское ЛПУМГ Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
условия оплаты: в течение 60 календарных дней (для субъектов малого предпринимательства - 30 дней) с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102
628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20
Кол-во: 484.000