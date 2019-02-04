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Наименование закупки
Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 18:52
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Почтовый адрес
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Контактный телефон
+7 928 274-06-27
Факс
Адрес электронной почты
03SVC_UOZE@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.02.2019 18:00 GMT +304.02.2019 18:0004.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83267Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Дагестан Республика, 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 1, Литер «В»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Авансирование по договору не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). Срок поставки товара: не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения договора. Поставка товара производится одной партией. Поставка товара производится с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 17.00 часов (по московскому времени). Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком за свой счет.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Южное ГУ Банка России
Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России
Адрес местонахождения
350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12
Кол-во: 1.000