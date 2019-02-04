Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Авансирование по договору не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). Срок поставки товара: не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения договора. Поставка товара производится одной партией. Поставка товара производится с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 17.00 часов (по московскому времени). Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком за свой счет.