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    Главная / Торги / Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 18:0004.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83267Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83267

    Наименование закупки

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 18:52

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_запросу_информации_в_электронной_форме.xls

    Приложение_1_к_запросу_информации_в_электронной_форме.docx

    Запрос_информации_в_электронной_форме.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Южное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Почтовый адрес

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Контактный телефон

    +7 928 274-06-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    03SVC_UOZE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Дагестан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 18:00 GMT +304.02.2019 18:0004.02.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83267Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Дагестан Республика, 367010, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Буйнакского, 1, Литер «В»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование по договору не осуществляется. Расчет за поставленный товар осуществляется заказчиком по счету поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания сторонами учетного документа по учету торговых операций, составленного в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или универсального передаточного документа, составленного в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы (Письмо Федеральной налоговой службы от 21.10.2013 № ММВ–20-3/96@). Срок поставки товара: не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты заключения договора. Поставка товара производится одной партией. Поставка товара производится с понедельника по пятницу с 09.00 часов до 17.00 часов (по московскому времени). Все виды погрузочно-разгрузочных работ осуществляются поставщиком за свой счет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Южное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Южное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    350000, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, им. Кондратенко Н.И., 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос информации в электронной форме на поставку канцелярских принадлежностей для Отделения-НБ Республика Дагестан"

    Кол-во: 1.000

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