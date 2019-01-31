Поставка компрессора и комплектующих для ООО "Молния Ямал"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок и порядок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней, с момента заключения договора. Оплата производится Покупателем в течение 30 календарных дней за поставленный товар на основании счета, выставленного Поставщиком, при наличии товарной накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа с отметкой Покупателя о приемке Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.