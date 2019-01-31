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    Главная / Торги / Поставка шин для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Поставка шин для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83227Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83227

    Наименование закупки

    Поставка шин для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 16:37

    Документация процедуры

    Копия_Технические_характеристики.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Юридический адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    Почтовый адрес

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Контактный телефон

    +7 86148 5-58-65

    Факс

    +7 86148 5-58-06

    Адрес электронной почты

    r.buranbaev@gazprom-transservice.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буранбаев Руслан Рафикович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шин для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 10:00 GMT +331.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83227Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шин для спецтехники для нужд ООО "Газпром транссервис"

    Начальная цена

    740 506,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Темрюк, порт, территория ООО "Газпром транссервис", обязательно приложение Счета (КП), согласно Комментариям заказчикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата, поставка в течение 10 календарных дней с момента заключения договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром транссервис"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром транссервис"

    Адрес местонахождения

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5

    191024, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-т Бакунина, д.5 лит.А, пом. 49Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сельхоз шина B-19A 5.00-10 69 6 TT ООО Нортек"

    Кол-во: 7.000

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    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    82 144
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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