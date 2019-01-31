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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
чай, кофе, какао, лимонад, сок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 16:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Почтовый адрес
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Контактный телефон
+7 83147 7-02-37
Факс
Адрес электронной почты
aprc2@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Чай, кофе, какао, лимонад, сок
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 08:00 GMT +331.01.2019 08:0031.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83221Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Чай, кофе, какао, лимонад, сок
Начальная цена
24 585,74
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д.2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставка товара партиями по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 28.02.2019 года. Оплата за каждую партию товара в течении 10 рабочих дней с даты поставки товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
Адрес местонахождения
607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2
Кол-во: 12.000