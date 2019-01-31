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    Главная / Торги / колбасные изделия

    колбасные изделия

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 08:3031.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83207Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83207

    Наименование закупки

    колбасные изделия

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 15:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Юридический адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 83147 7-02-37

    Факс

    Адрес электронной почты

    aprc2@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    колбасные изделия

    Список лотов

    Лот

    Колбасные изделия

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 08:30 GMT +331.01.2019 08:3031.01.2019 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83207Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Колбасные изделия

    Начальная цена

    37 626,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас ул. Жуковского д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставка товара партиями по предварительной заявке Заказчика с даты заключения договора по 28.02.2019 года. Оплата за каждую партию товара в течении 10 рабочих дней с даты поставки товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "АПК ИМ. П.И. ПЛАНДИНА"

    Адрес местонахождения

    607227, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Жуковского, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Колбаса варено-копченая Сервелат Финский Анком ГОСТ Р 55455-2013"

    Кол-во: 40.000

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    Прием заявок:
    31.01.2019 08:30(GMT+03:00)
    98 467
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
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