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    Главная / Торги / КИПиА и ТПА

    КИПиА и ТПА

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83193Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83193

    Наименование закупки

    КИПиА и ТПА

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 16:50

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    КИПиА и ТПА

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 10:00 GMT +301.02.2019 10:0001.02.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83193Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КИПиА и ТПА

    Начальная цена

    469 116,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, поз. №1 клапан по адресу: г. Санкт-Петербург, МТБ "Красное Село", ул. Рябчикова д.18 лит. "А" поз. №2-6 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Броневая, д.4 МТБ ЦентральнаяРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента поставки. Транспортные расходы входят в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль к маршрутизатору MIME-2xG703L"

    Кол-во: 4.000

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