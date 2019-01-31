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    Главная / Торги / ЦЗ по ТО и ТР

    ЦЗ по ТО и ТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83178Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83178

    Наименование закупки

    ЦЗ по ТО и ТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 14:08

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАШОЙЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "МАШОЙЛ"

    Юридический адрес

    119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1

    Почтовый адрес

    119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 916 965-81-01

    Факс

    +7 499 788-91-19

    Адрес электронной почты

    sales@mashoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Выдрик Борис Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ по ТО и ТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83178Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ по ТО и ТР

    Начальная цена

    742 295,26

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Новый УренгойРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Не ранее 30, но не позднее 45 календарных дней от даты поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "МАШОЙЛ"
    Все закупки и тендеры ООО "МАШОЙЛ"

    Адрес местонахождения

    119017, Российская Федерация, Москва, переулок Пыжевский, 5, стр. 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обвязка М10.95.02.000"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Прием заявок:
    19.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    291 924
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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