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    Главная / Торги / Кухонный инвентарь для СП "Факел"

    Кухонный инвентарь для СП "Факел"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 12:0031.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83174Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83174

    Наименование закупки

    Кухонный инвентарь для СП "Факел"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 13:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кухонный инвентарь для СП "Факел"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 12:00 GMT +331.01.2019 12:0031.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83174Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кухонный инвентарь для СП "Факел"

    Начальная цена

    489 395,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Дивноморское, ул. Курортная , дом № 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 дней с момента поставки товара поставщиком на центральный склад заказчика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ нержавеющая сталь 680х626х603ММ до 200С"

    Кол-во: 1.000

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