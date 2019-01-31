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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20191187)

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20191187)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 09:0031.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83173Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83173

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20191187)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 15:15

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-90-02

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    ooo@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20191187)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 09:00 GMT +331.01.2019 09:0031.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83173Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка расходных материалов и комплектующих для кабинетов стоматологии (20191187)

    Начальная цена

    499 630,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, г. СтавропольРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор стоматологический одноразовых стерильных инструментов для проведения осмотра стоматолога Кангчжоу Ланканг едикал Инструмент Девелопинг Китай"

    Кол-во: 400.000

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