Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / поставка подшипников

    поставка подшипников

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 00:3031.01.2019 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83165Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83165

    Наименование закупки

    поставка подшипников

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 13:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка подшипников

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 00:30 GMT +331.01.2019 00:3031.01.2019 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83165Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка подшипников

    Начальная цена

    408 266,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка товара отдельными партиями силами и средствами поставщика в адрес покупателя. оплата товара в срок не позднее 30 дней с даты поставки соответствующей партии товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Подшипник шариковый радиальный корпусной UK208 40х80х27ММ ASAHI"

    Кол-во: 8.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 129099
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    Поставка автомобильных запчастей для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТиСТ
    129099
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2020 00:00(GMT+03:00)
    380 760
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "ГАЗПРОМ НЕДРА"
    Ценовой запрос № 92437
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    Поставка запасных частей к дизельным электростанциям и автотракторной технике
    92437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    15.04.2019 09:30(GMT+03:00)
    490 820
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Ценовой запрос № 78282
    Поставка подшипников технологических
    Поставка подшипников технологических
    78282
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    54 876
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 78502
    Поставка картриджей и запасных частей
    Поставка картриджей и запасных частей
    78502
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    387 771
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 80775
    Поставка подшипников для ВГПУ ООО Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка подшипников для ВГПУ ООО Газпром добыча Ноябрьск"
    80775
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    117 559
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 82857
    Поставка подшипников для ВГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка подшипников для ВГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    82857
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 16:00(GMT+03:00)
    227 237
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 83415
    Поставка подшипников для ВГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка подшипников для ВГПУ ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    83415
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 17:00(GMT+03:00)
    294 475
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО «Газпром добыча Надым»
    Ценовой запрос № 83605
    Подшипники для капремонта
    Подшипники для капремонта
    83605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    48 685
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить