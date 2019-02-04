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    Главная / Торги / Поставка лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров для Центральной ВЧ

    Поставка лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров для Центральной ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.02.2019 09:3004.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83160Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83160

    Наименование закупки

    Поставка лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров для Центральной ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 13:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров для Центральной ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.02.2019 09:30 GMT +304.02.2019 09:3004.02.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83160Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лакокрасочных материалов и сопутствующих товаров для Центральной ВЧ

    Начальная цена

    34 150,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплату Товара Покупатель осуществляет по факту поставки на основании счета, счета-фактуры и товарной накладной Поставщика в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания товарной накладной Покупателем. Поставка Товара осуществляется силами и за счет Поставщика в адрес грузополучателя 141101, Область Московская, город Щёлково, улица Хотовская, дом 38, стр.1

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска водно-дисперсионная ВД-АК-117 фасадная белая 50КГ"

    Кол-во: 3.000

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