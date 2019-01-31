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    Главная / Торги / Поставка электро-монтажного оборудования

    Поставка электро-монтажного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83152Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83152

    Наименование закупки

    Поставка электро-монтажного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 17:16

    Документация процедуры

    Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-00

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    a.meleshkin@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Свистушкин Алексей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электро-монтажного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 10:00 GMT +331.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83152Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электро-монтажного оборудования

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Обручева, д.27, корп. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей Товарной накладной согласно выставленного Поставщиком счета. Поставка Товара выполняется партиями, по адресам в соответствии со Спецификацией, в течение __3__ (___трех___) рабочих дней от даты подписания Договора. Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ЛПМ 100х100-0,7-3000-ОЦ Лоток перфорированный стандарт"

    Кол-во: 30.000

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