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    Главная / Торги / поставка запасных частей к насосному оборудованию

    поставка запасных частей к насосному оборудованию

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83140Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83140

    Наименование закупки

    поставка запасных частей к насосному оборудованию

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 12:15

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    Почтовый адрес

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Контактный телефон

    +7 343 359-79-57

    Факс

    +7 343 359-79-52

    Адрес электронной почты

    r.antonova@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Селина Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей к насосному оборудованию

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83140Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей к насосному оборудованию

    Начальная цена

    422 070,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 7аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка товара силами и средствами поставщика в адрес покупателя в срок не позднее 14 дней с даты подписания договора. оплата товара в срок не позднее 30 дней с даты его поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Наименование заказчика

    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    620049, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Автоматики, 8а

    620000, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Главпочтамт, Ленина, 39, а/я 725

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть Винт ведущий ГУ-2080301 к насосам МВН"

    Кол-во: 3.000

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