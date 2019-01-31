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    Главная / Торги / закупка АКБ

    закупка АКБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 12:0031.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83123Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83123

    Наименование закупки

    закупка АКБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 11:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Юридический адрес

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    Почтовый адрес

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Контактный телефон

    +7 495 504-17-78

    Факс

    +7 495 504-29-11

    Адрес электронной почты

    lazutin@gazprom-spacesystems.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазутин Владимир Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область, Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка АКБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 12:00 GMT +331.01.2019 12:0031.01.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83123Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка АКБ

    Начальная цена

    206 440,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область,Москва, 141112, Российская Федерация, Московская область, Щёлковский район, г. Щёлково, ул. Московская, д. 77БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется доставить Товар на склад Покупателя, расположенный по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.77Б. Покупатель оплачивает Поставщику 100% цены Товара в течение 30 (Тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки Товара по качеству

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ"

    Адрес местонахождения

    141108, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЁЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б,

    141112, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г ЩЕЛКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, 77Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Батарея аккумуляторная Fiamm 12FGHL34 9А·Ч 12В"

    Кол-во: 120.000

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