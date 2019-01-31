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    Главная / Торги / Частичная очистка кровли от снега и наледи

    Частичная очистка кровли от снега и наледи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83120Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83120

    Наименование закупки

    Частичная очистка кровли от снега и наледи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 10:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Контактный телефон

    +7 831 433-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    pk244@list.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Частичная очистка кровли от снега и наледи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 00:00 GMT +331.01.2019 00:0031.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83120Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Частичная очистка кровли от снега и наледи

    Начальная цена

    5 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 12; ул. Бекетова, д. 1БРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Выполнение работ в течение 7 рабочих дней. Оплата по факту выполнения работ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НСТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НСТ

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Очистка кровли зданий и сооружений от снега, наледи, сосулек"

    Кол-во: 1.000

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