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    Техническое обслуживание и обновление программы 1С-Парус

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 08:0031.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83108Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83108

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и обновление программы 1С-Парус

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 09:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Контактный телефон

    +7 83164 2-11-61

    Факс

    +7 83164 2-25-32

    Адрес электронной почты

    cpmcp@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брагина Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание и обновление программы 1С-Парус

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 08:00 GMT +331.01.2019 08:0031.01.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83108Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и обновление программы 1С-Парус

    Начальная цена

    3 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606260, п. Воротынец, пл. Советская, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету по факту оказания услуги

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое сопровождение при эксплуатации программного продукта"

    Кол-во: 2.000

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