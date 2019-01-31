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Наименование закупки
Поставка пропана для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 09:31
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
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Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пропана для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 07:00 GMT +331.01.2019 07:0031.01.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83101Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пропана для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский"
Начальная цена
499 149,60
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Пермский край, Пермский край, г. Чайковский, промзона "Сутузово", база по хранению и реализации МТР УМТСиКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется партиями, согласно заявке Покупателя в течении срока действия договора. Услуги транспортировки продукции до склада Покупателя входят в стоимость МТР. Оплата производится в течении 30 дней после поставки продукции на склад Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 620.000