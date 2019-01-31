Условия договора

Условия оплаты и доставки

Срок поставки Товара: - с момента подписания договора сроком на 6 месяцев, партиями по запросам Заказчика. Срок исполнения запроса не более 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса. Срок выполнения работ – с момента подписания сроком на 6 месяцев.