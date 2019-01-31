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    Главная / Торги / Закупка хозтоваров

    Закупка хозтоваров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83064Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83064

    Наименование закупки

    Закупка хозтоваров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.01.2019 10:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Контактный телефон

    +7 812 578-76-00 доб. 36757

    Факс

    +7 812 578-76-28

    Адрес электронной почты

    tender@gsg.spb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Богданова Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хозтоваров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 10:00 GMT +331.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83064Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хозтоваров

    Начальная цена

    790 084,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки Товара: - с момента подписания договора сроком на 6 месяцев, партиями по запросам Заказчика. Срок исполнения запроса не более 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса. Срок выполнения работ – с момента подписания сроком на 6 месяцев.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Гипроспецгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее Mr. Proper универсальное 500МЛ Procter&Gamble"

    Кол-во: 102.000

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