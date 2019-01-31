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Наименование закупки
Закупка хозтоваров
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
28.01.2019 10:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Почтовый адрес
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Контактный телефон
+7 812 578-76-00 доб. 36757
Факс
+7 812 578-76-28
Адрес электронной почты
tender@gsg.spb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Богданова Юлия Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка хозтоваров
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.01.2019 10:00 GMT +331.01.2019 10:0031.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83064Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка хозтоваров
Начальная цена
790 084,83
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Срок поставки Товара: - с момента подписания договора сроком на 6 месяцев, партиями по запросам Заказчика. Срок исполнения запроса не более 3 (трех) рабочих дней, с момента получения запроса. Срок выполнения работ – с момента подписания сроком на 6 месяцев.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Гипроспецгаз"
Все закупки и тендеры АО "Гипроспецгаз"
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский пр-т, д.16/13
Кол-во: 102.000