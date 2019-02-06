Условия договора

Условия оплаты и доставки

Исполнитель обязуется в течении срока действия Договора выполнять по заявкам Заказчика работы по заправке/восстановлению картриджей. Оплата работ по Договору производится Заказчиком в течение 5 календарных дней после подписания акта выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.