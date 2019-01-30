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    Главная / Торги / Поставка стенда очистки жидкости по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Поставка стенда очистки жидкости по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 09:0030.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83059Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83059

    Наименование закупки

    Поставка стенда очистки жидкости по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 16:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-46

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    phg@phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафонов Игорь Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стенда очистки жидкости по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 09:00 GMT +330.01.2019 09:0030.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83059Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стенда очистки жидкости по статье ОНМ для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Ставропольское УПХГ"

    Начальная цена

    197 483,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Российская Федерация, 356110, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок РыздвяныйРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) календарных дней с момента поставки Товара, а в случае если Поставщик относится к Субъекту малого и среднего предпринимательства оплата по Договору производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента поставки Товара. Транспортные расходы по доставке товара до грузополучателя включены в стоимость товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прибор контроля чистоты жидкости ПКЖ-904А"

    Кол-во: 1.000

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