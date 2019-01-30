www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
услуги по обеспечению доступа к интернет
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 15:43
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607221, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Вокзальная 2-Я, 1
Почтовый адрес
607221, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Вокзальная 2-Я, 1
Контактный телефон
+7 83147 9-76-94
Факс
Адрес электронной почты
uszn40@soc.arz.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по обеспечению доступа к интернет
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 00:00 GMT +330.01.2019 00:0030.01.2019 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83053Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по обеспечению доступа к интернет
Начальная цена
59 880,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Арзамас, ул.2-ая Вокзальная,1аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по адресу нахождения учреждения
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН Г.АРЗАМАСА
Все закупки и тендеры УСЗН Г.АРЗАМАСА
Адрес местонахождения
607221, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, Вокзальная 2-Я, 1
Кол-во: 1.000