"Позиция 1" "Предоставление доступа к сети Интернет Предоставление доступа к сети Интернет на скорости до 30 Мбит/с (технология подключения - волоконно-оптическая линия связи) Надежный доступ в Интернет с гарантированной пропускной способностью и индивидуальной линией поддержки и обслуживания юридических лиц. При предоставлении услуг Интернета для юридических лиц Ростелеком преимущественно задействует свои собственные ресурсы, включая магистральную сеть связи протяженностью более 500 тыс. км и региональные сети доступа общей длиной более 2,5 млн км. Это позволяет обеспечить высокую надежность и доступность услуги Интернет для юридических лиц."

Кол-во: 1.000