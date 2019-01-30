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    Главная / Торги / Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 09:0030.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83038Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83038

    Наименование закупки

    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 16:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 09:00 GMT +330.01.2019 09:0030.01.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83038Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковки полиэтиленовой для нужд Сосногорского газоперерабатывающего завода ООО "Газпром переработка" в 2019 году

    Начальная цена

    558 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169500, Российская Федерация, Республика Коми, г. Сосногорск, ул. Энергетиков 15, Сосногорский ГПЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта назначения, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски. Расчеты за поставленную по настоящему договору продукцию осуществляются путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, максимальный срок оплаты за поставленные МТР по договору (отдельному этапу договора) должен составлять не более 30 календарных дней со дня исполнения обязательств (подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной формы ТОРГ-12) и получения счета-фактуры Поставщика, оформленного в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства Российской Федерации.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая П рукав с фальцовкой термоусадочная 1350х2+450х4 200МКМ для упаковки технического углерода ГОСТ 25951-83"

    Кол-во: 3800.000

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