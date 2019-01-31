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    Электрика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.01.2019 13:0031.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83028Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83028

    Наименование закупки

    Электрика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 14:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 ПРИОКСКОГО РАЙОНА Г.НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Юридический адрес

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Контактный телефон

    +7 831 466-66-79

    Факс

    +7 831 466-41-11

    Адрес электронной почты

    gbuznodgp1@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозова Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электрика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.01.2019 13:00 GMT +331.01.2019 13:0031.01.2019 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83028Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электрика

    Начальная цена

    8 464,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, пл. Маршала Жукова, д. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течении 10 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1"

    Адрес местонахождения

    603107, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПЛ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1,

    603107, Нижний Новгород, пл.Жукова, д.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель для скрытой установки одноклавишный 10А IP20"

    Кол-во: 10.000

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