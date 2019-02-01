Условия договора

Условия оплаты и доставки

1) Покупатель оплачивает поставленные МТР в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (далее - ТОРГ-12). 2) Стоимость МТР увеличению не подлежит и учитывает все расходы Поставщика на доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. 3) Срок поставки МТР - 12 дней.