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    Главная / Торги / Поставка литиевых элементов питания для нужд филиала ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - Киринское газодобывающее управление

    Поставка литиевых элементов питания для нужд филиала ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - Киринское газодобывающее управление

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.02.2019 09:0001.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83008Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83008

    Наименование закупки

    Поставка литиевых элементов питания для нужд филиала ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - Киринское газодобывающее управление

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 14:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Юридический адрес

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    Почтовый адрес

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Контактный телефон

    +7 495 817-13-30

    Факс

    +7 4242 49-72-74

    Адрес электронной почты

    e_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глухов Андрей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка литиевых элементов питания для нужд филиала ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - Киринское газодобывающее управление

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.02.2019 09:00 GMT +301.02.2019 09:0001.02.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83008Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка литиевых элементов питания для нужд филиала ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - Киринское газодобывающее управление

    Начальная цена

    17 544,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, 693000, Российская Федерация, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, улица Детская, д.4 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1) Покупатель оплачивает поставленные МТР в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты получения счета, выставленного Поставщиком, счета-фактуры, товарной накладной по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 г. № 132 (далее - ТОРГ-12). 2) Стоимость МТР увеличению не подлежит и учитывает все расходы Поставщика на доставку, разгрузку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством РФ. 3) Срок поставки МТР - 12 дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"

    Адрес местонахождения

    693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40

    693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент питания литиевый незаряжаемый SAFT LS 14250 АА 3.6В 1.2Ач высокой энергоемкости"

    Кол-во: 65.000

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