Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата производится путем перечисления денежных средств платежным поручением на расчетный счет Поставщика, в течение 30 календарных дней со дня осуществления поставки продукции Покупателю. Доставка продукции до склада Покупателя осуществляется силами и средствами Поставщика и входит в стоимость продукции.