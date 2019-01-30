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    Главная / Торги / Закупка пиломатериалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Закупка пиломатериалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.01.2019 10:0030.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83001Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    83001

    Наименование закупки

    Закупка пиломатериалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.01.2019 14:23

    Документация процедуры

    Спецификация_пиломатериалы_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    проектирование, лом

    Список лотов

    Лот

    Закупка пиломатериалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.01.2019 10:00 GMT +330.01.2019 10:0030.01.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 83001Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка пиломатериалов для нужд Тюменского экспериментального завода ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625047, г. Тюмень, Старый Тобольский тракт 5 км, стр. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная окрашенная хвойная 25х150ММ 6М"

    Кол-во: 750.000

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