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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Мебель Волгоград
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.01.2019 13:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 428-45-46
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
phg@phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафонов Игорь Александрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Мебель Волгоград
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.01.2019 09:30 GMT +330.01.2019 09:3030.01.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 82999Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мебель Волгоград
Начальная цена
391 782,58
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, Городищенский район, п.Красный пахарь. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
до 30 числа месяца следующего за месяцем поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 10.000